Ue boccia la manovra, le reazioni

La Commissione Ue boccia la manovra dell'Italia. La manovra italiana vede un 'non rispetto particolarmente grave' delle regole di bilancio, in particolare della raccomandazione dell'Ecofin dello scorso 13 luglio. E' quanto rileva la Commissione Ue nella valutazione adottata oggi.

Ecco le reazioni



Conte, convinto validità nostro impianto - "Il governo è convinto della validità dell'impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera e spero che confronteremo le nostre posizioni", ha detto il premier Conte.



Salvini, Lettera Ue?Aspetto ora quella di Babbo Natale - "E' arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale". "Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto - ha aggiunto il vicepremier Salvini - Ci confronteremo. Vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono convinto".



M5s, bocciatura Ue? Non arretriamo - "Ai cittadini diciamo di non temere perché non arretriamo: non siamo stati votati per realizzare le stesse politiche distruttive dei vecchi governi". Lo scrive su facebook Francesco D'Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stella alla Camera.



Toninelli, Ue comprenderà bontà nostre misure - "La Manovra del Popolo dà finalmente respiro a cittadini e imprese. La ripresa della domanda, soprattutto quella da investimenti, consentirà al Paese di rilanciarsi e rendere più sostenibile il debito. La Ue comprenderà la bontà delle nostre misure". Lo scrive il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.



Tajani, sono molto preoccupato, siamo isolati - "Sono molto preoccupato. Siamo isolati, lo spread è stabilmente sopra i 300 punti, la borsa è ai minimi dal 2016, abbiamo già perso 300 miliardi, cresce la sfiducia degli imprenditori". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.



Delrio, bocciata perché sbagliata, pagano italiani - La manovra del governo bocciata dalla Commissione europea "la pagheranno gli italiani con mutui e prestiti bancari più cari. Il Paese non cresce, semplicemente. Non c'é quasi nulla per il lavoro, per i salari, per gli investimenti. E' una legge di bilancio sbagliata che non fa bene all'Italia. Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera.



Padoan, governo riferisca su bocciatura Ue - Il governo riferisca al Parlamento sulla bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue: lo ha chiesto nell'Aula della Camera l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ora deputato del Pd.