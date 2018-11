Conte, protocollo varrà ovunque

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Questo Governo vuole riappropriarsi di un pezzo prezioso del suo territorio che per troppo tempo è stato considerato terra di nessuno. Invece lo Stato c'è e posso assicurare che non faremo sconti". Giuseppe Conte lo spiega su Facebook. "Il protocollo che andremo a firmare - spiega Conte - interesserà non solo la Campania, ma tutti i territori dove esistono queste problematiche. Metteremo in atto interventi per la tutela della salute della popolazione, dell'ambiente e dell'ecosistema, e per il presidio del territorio", afferma.