Minniti, no atteggiamento aristocratico

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Il punto cruciale è che di fronte a chi aveva paura noi abbiamo avuto un atteggiamento aristocratico e non abbiamo ascoltato. Abbiamo avuto anche un atteggiamento di biasimo nei loro confronti. Ma chi ha paura sono i ceti più deboli della società". Lo ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno e deputato del Pd, Marco Minniti, nel corso della presentazione del suo libro 'Sicurezza è libertà' a Bookcity. "Se la sinistra non ascolta questi ceti con chi parla? Se non vengono tutelati, difesi e pedagogicamente educati dalla sinistra chi lo farà tutto questo? Noi ci siamo ritirati da questo fatto - ha aggiunto -. Il compito della sinistra è quello di stare accanto ai cittadini per liberarli dalle paure, mentre i populisti li vogliono tenere incatenati alle paure".