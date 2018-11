Di Maio, no inceneritori in Campania

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - "Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'e' già uno dei più grandi inceneritori in Europa", aggiunge Di Maio a margine di Vivite, il Festival del vino cooperativo in svolgimento a Milano.

"Tra l'altro quella è la mia Regione, c'è la mia famiglia, il movimento ha preso quasi il 60% e crediamo di sapere che in quella Regione non bisogna fare il business degli inceneritori ma bisogna fermare il business dei rifiuti", conclude Di Maio.