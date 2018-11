Ieri incontro Berlusconi-Salvini

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Incontro ieri pomeriggio a palazzo Grazioli tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ed il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. A quanto si apprende al centro del colloquio tra i due la manovra economica approdata in Parlamento e che secondo Forza Italia dovrebbe contenere maggiori misure legate al programma di centrodestra, e le prossime elezioni regionali a cui il centrodestra lavora per presentasi unito. Sull'argomento 'i lavori sono in corso', viene riferito, non c'è da entrambe le parti nessuna chiusura.