'Viaggio in Italia' fa tappa a Lecce

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Venerdì 16 novembre a partire dalle ore 10, nella Casa circondariale NC di Lecce, la giudice della Corte costituzionale Daria de Pretis incontrerà le detenute della sezione femminile nell'ambito del progetto 'Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri'.

Nel teatro del carcere la giudice terrà una lezione che si svilupperà attorno al frammento di Costituzione 'Senza distinzione' e successivamente risponderà alle domande che le detenute vorranno rivolgerle. Dopo l'incontro, la giudice de Pretis visiterà gli spazi detentivi. Il progetto 'Viaggio nelle carceri' è stato deliberato dalla Corte l'8 maggio scorso e, in continuità con il 'Viaggio nelle scuole', risponde anzitutto all'esigenza di aprire sempre di più l'Istituzione alla società per diffondere e consolidare la cultura costituzionale.