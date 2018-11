Renzi, Fontana tace su attacchi ai down

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Il Ministro delle disabilità Fontana all'inizio del suo mandato parlava di tutto e del contrario di tutto. Ora è sparito. Perché? Che è successo? Eppure Grillo attacca i bambini autistici e Casalino attacca le persone con sindrome di Down: che ci sta a fare il ministro della disabilità se non reagisce nemmeno su questo? Fontana, tutto bene? È solo un mal di gola stagionale? Attendiamo fiduciosi una sua parola come ministro della disabilità". Lo scrive il senatore del Pd Matteo Renzi nell'enews mentre il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci chiede le sue dimissioni.