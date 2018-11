Giallo su visita-lampo di Conte da Haftar, Palazzo Chigi smentisce

Giallo su una visita lampo del premier Giuseppe Conte a Bengasi, in Libia, per incontrare il generale Khalifa Haftar. La notizia è rilanciata da alcuni siti libici e anche in apertura dell'online dell'autorevole quotidiano egiziano al Ahram, ma viene seccamente smentita da Palazzo Chigi.

Al Ahram, in particolare, cita un alto responsabile dell'autoproclamato Esercito nazionale libico che afferma come il premier italiano sia volato oggi a Bengasi per discutere con Haftar "gli ultimi sviluppi sulla conferenza di Palermo", senza fornire altri dettagli. Proprio stamattina fonti del Libyan National Army avevano annunciato che il generale non avrebbe partecipato al summit in Sicilia.