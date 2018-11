"Noi parlamentari del Movimento 5 Stelle continuiamo a tagliarci lo stipendio, da luglio a settembre taglieremo 2 milioni di euro a 300 parlamentari e li doneremo alle Regioni alluvionate. Sono un piccolo segnale ma per dire che ci siamo in prima persona. Non sono geloso di questa iniziativa, se i parlamentari delle altre forze politiche vogliono fare la stessa cosa noi ci siamo". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'Non è l'arena' su La7.