Salvini, se 5s cambiano idea basta dirlo

(ANSA) - MEZZOCORONA (TRENTO), 19 OTT - "Noi siamo persone ragionevoli. Se i 5 stelle hanno cambiato idea, basta dirlo. Se Fico e Di Maio hanno cambiato idea, basta dirlo, noi siamo qui".

Così Matteo Salvini, a Mezzocorona, in Trentino, nella giornata di chiusura della campagna elettorale per le provinciali.

"Lo dicono - ha aggiunto - ci sediamo al tavolo, si va avanti. Meglio per telefono che in tv".