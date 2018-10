Conte, governo responsabile,farà sintesi

(ANSA) - BRUXELLES, 19 OTT - "Il confronto, che a tratti può essere anche acceso, tra le forze della maggioranza non intacca il buon lavoro che stiamo facendo. Andiamo avanti consapevoli della responsabilità che abbiamo - specie nei confronti dei cittadini - di non disperdere le nostre energie e di rimanere concentrati sugli obiettivi che vogliamo raggiungere per il bene del Paese". Lo scrive su facebook, facendo riferimento allo scontro sul dl fisco, il premier Giuseppe Conte. "Guido un governo che ha finora dimostrato di saper fare squadra e sintesi e così continueremo a fare", aggiunge.