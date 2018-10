Pd: Martina, liste aperte a europee, al via Comitato

Alle elezioni europee il Pd promuoverà "liste aperte a tutte le energie europeiste e progressiste", come ha proposto Walter Veltroni e il tal senso dopo il Forum di Milano del 28 ottobre verrà avviato un Comitato promotore "aperto e plurale". Lo annuncia su Facebook il segretario del Pd Maurizio Martina.

Veltroni, in una intervista al Corriere della Sera aveva parlato della necessità di "Una lista aperta con il meglio della società, non divisa tra le correnti pd per le europee". "La sinistra è evaporata in una grande nube, dove è infuriata la zuffa autoreferenziale tra chi vuole fare il Macron e chi vorrebbe fare il Corbyn". "La prima cosa che la sinistra deve mettere in campo - sottolinea Veltroni - è la parola Europa".

"Per le prossime elezioni europee - scrive Martina - il Partito Democratico deve organizzare liste aperte a tutte le energie europeiste e progressiste che si devono unire per una alternativa forte al rischio dei nazionalisti che mirano a distruggere l'Europa partendo proprio dall'Italia. Walter Veltroni oggi offre un contributo importante in questo senso. Io sono d'accordo con lui". "Il nostro Forum per l'Italia di fine ottobre a Milano - prosegue il segretario Dem - sarà il punto di partenza di questo impegno che dovrà coinvolgere in modo largo e partecipato tutte le energie della società pronte a dare una mano. Lo potremo fare anche con l'avvio di un comitato promotore aperto e plurale che accompagni questo percorso sui contenuti e sulle persone. Sono convinto davvero che tanti italiani siano preoccupati della deriva che rischia il nostro paese e siano pronti a dare una mano per costruire una alternativa forte a questo rischio. Il PD c'è e insieme a tanti altri è pronto a fare la propria parte", conclude Martina.

"Occorre separare il percorso del congresso da quello dell'attività di opposizione e di preparazione delle elezioni europee". Lo scrive Carlo Calenda in un appello al segretario del Pd Maurizio Martina in cui propone di dar vita subito a un governo ombra, costituire un Comitato promotore "per la lista unica alle europee", chiedere a tutti i candidati al congresso l'impegno sulla lista unica.