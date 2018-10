Sinodo: petizione on line per il voto alle donne

Alcune organizzazioni hanno lanciato una petizione on line per consentire alle donne che stanno partecipando al Sinodo, in particolare ci sono sette religiose, di votare. Al momento sono state raccolte oltre 4.500 firme.

"Due fratelli religiosi ma nessuna suora religiosa, membri dell'attuale Sinodo sui giovani, possono votare. Esortiamo vescovi, cardinali, la leadership del Sinodo dei vescovi, e il Papa a fare in modo che le donne, superiori religiose, lavorino e votino, allo stesso modo, insieme ai loro fratelli in Cristo alle riunioni del Sinodo dei vescovi": così comincia la lettera che sta raccogliendo in queste ore firme. A promuovere l'iniziativa sono alcune organizzazioni internazionali che da anni sono impegnate per le pari opportunità nella Chiesa tra uomini e donne: Catholic Women Speak, Donne per la Chiesa, FutureChurch, New Ways Ministry, Quixote Center, Rapport, Voices of Faith, We Are Church International, Women's Ordination Conference, Women's Ordination Worldwide.