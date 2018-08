Fico, caporalato schiavitù inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Le tragedie in Puglia ci ricordano come la vita dei braccianti sia troppo spesso legata a condizioni di vita e di lavoro inaccettabili. Questa piaga ha un nome: caporalato. E va combattuta strenuamente con interventi seri", sia contro gli "interessi mafiosi" sia per evitare che "ci siano lavoratori ridotti in condizione di schiavitù". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

"Nella scorsa legislatura è stata approvata senza voti contrari una legge che è un tassello da cui partire", sottolinea Fico.