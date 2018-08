Il premier Conte a Ferragosto torna a Volturara Appula

Il premier Giuseppe Conte il prossimo 15 agosto sarà a Volturara Appula, in provincia di Foggia, dove il presidente del Consiglio dei ministri è nato e dove, in una cerimonia in programma alle 18 del giorno di Ferragosto, riceverà le chiavi della città e la cittadinanza onoraria. "Sono molto contento - racconta all'ANSA il sindaco di Volturara, Leonardo Russo - perché il Paese sta vivendo un momento di orgoglio e di forte emozione". Alla cerimonia - rende noto il sindaco del Comune pugliese - saranno invitati tutti i sindaci dei Monti Dauni. "Perchè - aggiunge Russo - con il Presidente si parlerà di questo territorio, da lui e dalla sua famiglia tanto amato". Il 24 luglio scorso il presidente del Consiglio dei Ministri era tornato a San Giovanni Rotondo (Foggia) per festeggiare l'88esimo compleanno del padre.