Tria: 'Accordo per avvio flat tax e reddito di cittadinanza'

Il Ministro Tria esprime soddisfazione per l'accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di flat tax e reddito di cittadinanza. E' quanto si legge in una nota del Mef.

Oggi vertice di governo di due ore dedicato a un primo esame della prossima legge di bilancio. Presenti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e Ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, degli Affari Europei Paolo Savona e quello degli Esteri, Enzo Moavero.

IERI L'OK AL DECRETO DIGNITA'