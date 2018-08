Bonafede a question time: 'Senato non sia circolo ricreativo'. Ira Casellati

Tensione in Aula al Senato durante il question time, prima durante l'intervento del ministro Di Maio, poi mentre a parlare era il ministro Bonafede che si guadagna anche una critica da parte della presidente Casellati per aver paragonato l'Aula a un 'circolo ricreativo di partito'.

BAGARRE DURANTE INTERVENTO DI MAIO - A scatenare la protesta sono state le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che, rispondendo a una domanda sull'Airbus preso il leasing durante il governo Renzi, nel corso del question time ha detto che l'apparecchio è "stato preso per soddisfare esigenze puramente narcisistiche, uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini italiani". Di Maio ha preso "l'impegno di andare fino in fondo e svelare tutti i dettagli opachi" di questo dossier. Molto vibranti le proteste da parte dei banchi della sinistra, da cui sono arrivate grida all'indirizzo di Di Maio come "buffone" e poi "bugiardo". La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha minacciato di espellere i senatori e di interrompere la diretta tv, ma alla fine Di Maio è riuscito a completare il proprio intervento e ha lasciato l'aula.

"Ricordavo da parlamentare che il question time fosse uno strumento serio con cui il Parlamento pungola il governo. Non ricordavo che fosse uno strumento per trasformare il Senato in un circolo ricreativo per i partiti". Così al question time è intervento poi il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La frase che ha suscitato bagarre in Aula. "Smettetela, vi pregherei di rispettare il parere degli altri anche se non condiviso", ha detto la presidente Casellati. Poi la presidente ha sospeso la seduta.

"Con tutto il rispetto che posso avere nei suoi confronti - ha detto poi la presidente rivolgendosi al Guardasigilli - a nessuno è permesso di usare espressioni che possano offendere la dignità di quest'Aula. Lo dico a lei lo dico a tutto. Neppure le lo può fare".

Forza Italia ha lasciato l'Aula del Senato in segno di protesta contro le parole pronunciate dal ministro. Dopo i senatori di Forza Italia altri senatori sono usciti mentre la seduta veniva sospesa.