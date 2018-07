Mdp: Bersani, serve proposta nuova

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Ci vuole una proposta nuova che non può essere costruita in un giorno e che faccia i conti con quello che è successo in questi anni e deve essere affidata a forze larghe e rinnovate. Non questione di giovani o di vecchi.

Chi ha fatto il capitano può benissimo fare il mozzo, stando sulla barca. Non c'è nessun problema". Lo afferma Pier Luigi Bersani in un passaggio del suo intervento all'assemblea programmatica di Mdp.