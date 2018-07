Nomine: vertice a palazzo Chigi

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - E' in corso a Palazzo Chigi un vertice del premier Giuseppe Conte con i ministri Giovanni Tria, che non è ancora partito per il G20, Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Al centro della riunione, a quanto si apprende, il dossier nomine. Secondo quanto si apprende nel corso dell'incontro sarebbe stata trovata l'intesa per il rinnovo del vertice di Cdp.