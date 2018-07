Nomine, rinviato ad altra data il vertice a Palazzo Chigi

E' stato rinviato ad altra data il vertice sulle nomine che era stato convocato per oggi alle 15 dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La riunione a cui dovevano partecipare i viceministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giuseppe Tria sarebbe slittata per altri impegni istituzionali dei partecipanti.

Salvini, tuttavia, risponde a chi gli chiede a quando sia slittato, così: "Non sapevo che fosse stato convocato, non so neanche che sia stato sconvocato". "Non sono io che li convoco, non sono io che li sconvoco". E ancora, alle domande sui nomi per Cdp, risponde: "Non seguo io il dossier".

Intanto, il presidente della Camera, Roberto Fico, parla della commissione di Vigilanza Rai, dicendosi convinto che la legge vada cambiata: 'E' sbagliato - riflette - che il governo nomini due Consiglieri e l'amministratore delegato'.