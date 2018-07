Giochi, emendamenti Appendino a delibera

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - La sindaca di Torino Chiara Appendino presenta due emendamenti alla delibera per la candidatura alle Olimpiadi del 2026, che verrà votata oggi dal Consiglio comunale. Si tratta di emendamenti richiesti e concordati ieri con i volontari del 2006 e con i sindaci montani. La decisione è stata comunicata dalla prima cittadina ai capigruppo.

Al momento sembra però che il tentativo di mediazione con le opposizioni non abbia avuto effetto. Una parte delle minoranze sarebbe ancora contraria, nonostante gli emendamenti, ad appoggiare la delibera che vincola la candidatura ad alcune condizioni. Prerequisito fondamentale sarebbe il ritiro della mozione 5 Stelle che chiede una commissione d'indagine sulle Olimpiadi del 2006. Atto che comunque non è previsto oggi in aula e che deve ancora essere dichiarato ammissibile. "La delibera ha le firme di 22 consiglieri M5S e della sindaca - dice la capogruppo M5S Valentina Sganga -, quindi l'atto e gli emendamenti hanno i voti necessari a prescindere dalle opposizioni".