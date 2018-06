Legali Parnasi, per pm nessuno stop a progetto stadio

Il progetto per lo stadio può andare avanti. E' quanto emerso al termine di un incontro avvenuto oggi tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".

Della decisione presa dai magistrati, in base a quanto si apprende, sono già stati informati i vertici del Comune e la As Roma. Parnasi, che verrà trasferito, dopo l'ok ricevuto nei giorni scorsi, a Regina Coeli dal carcere milanese di San Vittore, potrebbe essere interrogato dai pm già la prossima settimana.

Parnasi si è dimesso da presidenza Eurnova - Luca Parnasi si è dimesso da presidente della holding Eurnova. Lo si apprende da fonti legali. Il costruttore arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma ha formalmente lasciato tutte le cariche sociali. Parnasi entro oggi verrà trasferito a Roma dal carcere di San Vittore dove si trovava detenuto dal 13 giugno scorso.