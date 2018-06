Gaffe di Siri in tv, sottosegretario non ricorda che Toninelli è ministro

"Toninelli? Ma non è ministro Toninelli...". E la gaffe del leghista Armando Siri , sottosegretario proprio alle Infrastrutture e Trasporti (il ministero di Toninelli) che in diretta tv, nel corso della trasmissione Tagadà, su La7, cade in un lapsus affermando più volte che l'esponente Cinque Stelle non è titolare di alcun ministero. Quindi, visto che in studio veniva mostrata la foto del ministro in divisa da Carabiniere, Siri si è subito giustificato: "Avendo visto la divisa mi ero confuso...".

QUESTO È MERAVIGLIOSO

Armando Siri, sottosegretario della Lega alle Infrastrutture e Trasporti non sa nemmeno chi è il ministro del suo stesso ministero. Imbarazzante forte. #Toninelli sarà contento di essere tenuto così in considerazione...#20giugno pic.twitter.com/C9iL4uivXG — Daniele Cinà (@danielecina) 20 giugno 2018