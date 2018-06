Rossi e Nardella, appello contro Governo

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Un appello contro il razzismo e un invito alla mobilitazione in difesa della democrazia e dei diritti umani, dando vita a una manifestazione nazionale a Firenze contro "la propaganda" del nuovo Governo e in particolare del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo hanno lanciato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Il nuovo governo si è subito contraddistinto per la sua propaganda basata sulla discriminazione razziale ed etnica - sottolineano Rossi e Nardella -. Certamente il numero uno di questa propaganda è il ministro dell'Interno, nel silenzio sconvolgente e accondiscendente dei suoi alleati". "Lanciamo un appello al Presidente della Repubblica e al mondo dell'informazione perché le parole degli esponenti di questo governo siano valutate negli effetti lesivi dei principi costituzionali, e chiamiamo" tutti "a sottoscrivere" il testo e impegnarsi per organizzare nella prossima settimana una manifestazione pubblica" a Firenze.