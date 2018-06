Migranti salvati in una pubblicità Benetton. Salvini: "Squallida"

La nuova campagna pubblicitaria Benetton ritrae in una foto migranti a bordo di un barcone. "Solo io trovo che sia squallido?", commenta con un tweet il ministro dell'interno Matteo Salvini. Alcuni leghisti veneti, che hanno annunciato l'intenzione di un boicottaggio dei capi Benetton.

"Ho fatto vedere ciò che sta succedendo - ha replicato il fotografo Oliviero Toscani - il problema è che una volta eravamo un Paese di brave persone, eravamo un Paese dell'onestà e della generosità. Purtroppo questo piccolo benessere, che non è stato neanche a disposizione di tutti, ci ha fatto diventare egoisti e devo dire anche abbastanza ottusi".

"Salvini secondo voi è da prendere sul serio? Ormai ha preso il posto di Crozza. Crozza ormai non ha più lavoro, poveretto, bisognerà fare qualcosa perchè c'è Salvini che gli sta portando via lo spazio", ha detto il fotografo commentando ai microfoni di Radio Padova la proposta sui rom. "Per cosa Salvini potrebbe essere un buon testimonial? per la carta igienica" ha detto Toscani rispondendo ad una domanda dei conduttori del programma.