Migranti: Fico, se Orban non vuole quote sia multato

"Se Orban non vuole le quote deve essere multato". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, a margine di un convegno a Napoli, parlando della situazione migranti. "Dobbiamo ridiscutere il regolamento di Dublino che è fondamentale. Ridiscuterlo con la Francia e con la Germania - ha aggiunto - mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote". "Ma - ha detto ancora Fico - chi non vuole le quote allora deve avere le multe. Quindi Orban se non vuole le quote deve essere multato".

Al termine del convegno, Fico si è fermato a parlare con alcuni ragazzi immigrati ai quali ha fatto sapere di avere intenzione di recarsi a Castel Volturno, in provincia di Caserta.