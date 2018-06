Casaleggio, cena con Lanzalone? Era ad un altro tavolo

"Certo sono andato a una cena l'altro giorno e ho trovato anche Lanzalone ad un altro tavolo e l'ho salutato". Così Davide Casaleggio intercettato da Repubblica Tv risponde al giornalista che gli chiede se abbia partecipato ad una cena con l'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, e sostenendo tra l'altro di non occuparsi di nomine. "No - dice infatti al giornalista - Io non mi occupo di nomine".

Casaleggio spiega anche di non avere alcuna idea anche dei movimenti di Lanzalone: "No, assolutamente no", dice aggiungendo di "non aver mai incontrato Parnasi". Infine, a chi gli chiede se sia preoccupato dell'inchiesta e degli effetti sul M5S, Casaleggio dice di essere "molto fiducioso nel M5S, anche di come gestisce le situazioni problematiche".