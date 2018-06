Migranti: appello del Papa, non lasciamoli in balia delle onde

Le Beatitudini di Gesù nel Vangelo "insegnino a noi e al nostro mondo" a "non lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia". Lo ha detto il Papa nell'udienza ai Maestri del Lavoro.

Il Papa, nell'udienza ai Maestri del Lavoro, ha chiesto di tornare alle Beatitudini di Gesù nel Vangelo. "Ci mostrino che la santità - ha detto - non riguarda solo lo spirito, ma anche i piedi, per andare verso i fratelli, e le mani, per condividere con loro"; "ci portino a non vivere del superfluo, a spenderci per la promozione di tutti, a chinarci con compassione sui più deboli. Senza la comoda illusione che, dalla ricca tavola di pochi, possa 'piovere' automaticamente il benessere per tutti".