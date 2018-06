Il senatore Stefano Patuanelli e il deputato Francesco D'Uva sono i nuovi capigruppo M5s di Camera e Senato. Li ha eletti l'assemblea dei gruppi pentastellati che si è riunita questa sera per designare i nuovi responsabili dopo che gli attuali presidenti di gruppo Giulia Grillo per la Camera e Danilo Toninelli per il Senato hanno assunto incarichi di governo.