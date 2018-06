Di Maio: 'Reddito cittadinanza e via Fornero, partiamo'

"E' ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo". Lo scrive in un post su facebook il ministro in pectore del Lavoro e leader del M5S Luigi Di Maio.

Moavero: 'L'Italia è in ripresa, lavoreremo bene' - "Siamo un paese che sta riprendendosi in pieno dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene". Lo ha detto il neoministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi arrivando al Quirinale per il giuramento del governo Conte.