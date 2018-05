M5s: sulla piattaforma Rousseau militamti al voto su contratto con Lega

Si chiude alle 20 il voto online dei militanti M5s sulla piattaforma Rousseau sul contratto M5s-Lega di governo. Sono circa 140mila, almeno secondo il dato diffuso da Davide Casaleggio lo scorso gennaio, gli iscritti al M5S chiamati a votare il contratto di governo con la Lega. A poter dire sì o no sulla piattaforma Rousseau possono essere solo coloro che, prima di oggi, si sono iscritti al Movimento.

Sul momento di diffusione dei risultati invece non c'è ancora alcuna certezza: probabile che avvenga entro domani ma dai vertici non è giunta alcuna comunicazione.

Se domani, tuttavia, arrivasse l'ok della base l'eventuale responsabilità del "no" al contratto ricadrebbe solo sui militanti leghisti, chiamati a votare ai gazebo nel weekend. Secondo Luigi Di Maio l'affluenza è piuttosto alta visti i rallentamenti registrati nel corso della giornata su Rousseau. E non è la prima volta.

Nel settembre scorsi subì diversi rallentamenti in occasione dell'elezione di Di Maio a candidato premier: fu una votazione record tra quelle in un giorno. A dare il loro click furono 37.442 iscritti mentre Di Maio prese poco meno di 31mila preferenze. In termini assoluti la votazione record fu invece quella per le modifiche del Non Statuto, nel luglio 2016. A votare furono 87.213 iscritti ma in questo caso le "urne" restarono aperte per due giornio