Ecco la scheda della Lega all'esame nei gazebo

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Sei d'accordo sulla sottoscrizione di un contratto di governo con il Movimento Cinque Stelle per proseguire e realizzare, tra gli altri, i seguenti punti?". E' questo il quesito posto in testa alla scheda che sarà votata durante il week end negli oltre 1000 gazebo che la Lega allestirà nelle maggiori piazze italiane. Quindi dieci punti del programma, dall'eliminazione della legge Fornero al blocco degli sbarchi, dall'introduzione della flat tax allo stralcio delle cartelle esattoriali, dal potenziamento delle risorse delle Forze del'Ordine alla garanzia della legittima difesa, dal salrio minimo alla lotta agli sprechi nella pubblica amministrazione. E per finire la ridiscussione di tutti i trattati Ue agli asili nido gratuiti e il ministero per i disabili.

Ecco, nel dettaglio, i dieci punti del programma che compaiono nella scheda della Lega che sarà votata nei circa 1000 gazebo, nelle principali piazze italiane, durante il prossimo fine settimana.

- Eliminazione della legge Fornero.

- Immigrazione: blocco degli sbarchi e rimpatrio degli irregolari.

- Introduzione della flat tax per famiglie e imprese, eliminazione delle più vecchie accise sulla benzina, taglio della burocrazia con l'abolizione degli studi di settore.

- Pace fiscale con saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per i piccoli contribuenti in difficoltà economica.

- Sicurezza: forte potenziamento di risorse e personale per le Forze dell'Ordine.

- Garanzia del diritto alla legittima difesa.

- Dignità e lavoro, salario minimo orario e lotta al precariato.

- Autonomia e maggiori risorse ad enti locali e regioni, taglio agli sprechi nella Pubblica amministrazione.

- Ridiscussione di tutti i trattai europei e l'affermazione del principio di sovranità nazionale.

- Asili nido gratuiti, Iva zero sui prodotti per l'infanzia a sostegno alla natalità, introduzione di un ministero specifico per i disabili.