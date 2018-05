Di Maio, indietro non ci si può tirare

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Ora indietro non ci si può tirare.

Ora questo Governo s'ha da fare. Ora l'Italia deve cambiare davvero". Lo scrive il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sul blog dei 5 Stelle. "Il contratto di governo che stiamo scrivendo in questi giorni - spiega - è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al governo dell'Italia quello che hanno chiesto i cittadini: il cambiamento". "E' il momento del coraggio. Non un passo indietro!", è l'esortazione con cui conclude il lungo messaggio.