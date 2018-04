Cav, grave frase Di Maio su Mediaset

(ANSA) - UDINE, 26 APR - "Ha detto così? E' una cosa molto grave" perché "non c'è possibilità commerciale" che Mediaset "possa prendere partito per qualcuno perché eliminerebbe dalla sua audience gli altri". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, replicando alle dichiarazioni del leader del M5S, Luigi Di Maio, sul conflitto di interessi.

"Mi lamento come sia sempre con tutti e un po' meno con noi, per non essere televisione partigiana", ha aggiunto riferendosi a Mediaset.