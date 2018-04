Salvini, premier anche nome terzo,quarto

(ANSA) - TRIESTE, 23 Apr - "Ci sono tante persone meglio di Salvini, tante, quindi non dico 'ho vinto e comando io', dico 'abbiamo vinto ma per il bene del Paese siamo disponibili a ragionare con tutti a fare anche altre scelte'. Sarei onorato di essere premier ma se non sono io son contento lo stesso. Bene anche un nome terzo quarto quinto, basta che rappresenti il voto degli italiani e sia indicato dai partiti che hanno vinto e non da quelli che hanno perso". Lo dice Matteo Salvini. "Se indicato dalla Lega, sì, può essere anche lei volendo", risponde a un giornalista.