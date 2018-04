Governo: Salvini, due forni? ognuno fa politica come vuole

(ANSA) - Monfalcone, 22 Apr - "Ognuno fa politica come crede.

Ringrazio per le parole di apprezzamento nei confronti della Lega che io estendo al centrodestra e vedremo di fare il più in fretta possibile". E' la risposta di Matteo Salvini a chi gli chiedeva un commento sulla politica dei due forni del M5S.

"Un governo legittimato dai voti del Parlamento per me ha tutta la possibilità di governare - ha precisato - L'unica cosa che non accetterei, che combatterei a ogni costo è un governo dettato da Bruxelles, con premier non eletti, ministri non eletti, solo perché ce lo chiede l'Europa, Parigi, Berlino, Strasburgo. Se vedessi una cosa del genere non starei né fermo né zitto". (ANSA).