Toninelli:Pd faccia passo avanti su temi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Noi parliamo solo della Lega perché il presidente Mattarella ha dato alla Casellati un mandato specifico, noi non è che non stiamo parlando al Pd al quale rinnoviamo la proposta di sedersi a un tavolo e scrivere un contratto di governo. Io spero che su sollecitazione anche del presidente della Repubblica facciano un passo avanti". Lo afferma a Rtl 102.5 il capogruppo del M5S al Senato Danilo Toninelli. "Se il Pd vuole realizzare un programma serio noi ci siamo - aggiunge -, noi abbiamo il reddito di cittadinanza e loro hanno il reddito di inclusione, troviamo una via di mezzo e combattiamo la povertà". "All'interno del metodo del contratto alla tedesca a me che ci sia Matteo Renzi o meno importa poco perché lui sarà obbligato a votare quelle proposte in Parlamento", sottolinea Toninelli.