Svolta salutista per Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, proprio nel giorno del colloquio della Lega al Quirinale, fa sapere di aver smesso di fumare. "Come promesso, da ieri niente sigarette! - scrive il un tweet allegando una foto - Un po’ difficile ma si tiene duro, sperando che in questi giorni non mi facciano arrabbiare. Chi di voi mi fa compagnia?".