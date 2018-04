Disputa Raggi-Calenda su 'superpoteri per Roma'. Ministro: 'Manco gli Avengers'

Botta e risposta sul filo dell'ironia tra la sindaca di Roma Virginia Raggi che in una intervista a 'Leggo' aveva parlato della necessità di "superpoteri" per la Capitale e il ministro Carlo Calenda. "Neanche gli Avengers", è la replica del ministro via twitter.

"Roma deve essere messa sullo stesso piano delle altre Capitali internazionali. I ministeri non vanno spostati. Roma ha bisogno che finalmente il governo riconosca i poteri che le altre capitali hanno negli altri Paesi". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in un'intervista a Leggo.

"Direi che per come è messa Roma e per il grado di incompetenza della Raggi altro che superpoteri. Neanche gli Avengers al gran completo", è la replica di Calenda.