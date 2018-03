Di Maio: M5s aperto a tutti, partiti si facciano avanti

"Come ho sempre detto questo non era un accordo che riguardava il governo ma abbiamo dimostrato che siamo aperti a tutti, che siamo compatti e affidabili. Adesso dico alle forze politiche fatevi avanti se volete fare cose buone per l'Italia. Credo davvero che potremo prendere i voti attorno ai temi". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio al Tg1 parlando dell'intesa sulle Camere. "Noi abbiamo vinto questa sfida proprio perché abbiamo mantenuto integrità e coerenze e abbiamo tenuto fede ai nostri valori", sottolinea.

"Io spero che dopo anni di governi che non aveva votato nessuno i partiti prendano atto del risultato del 4 marzo. Il M5S ha ottenuto 11 milioni di voti e il 32%, con un candidato premier, e spero si possa tener conto di questo risultato". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio al Tg1 a chi gli chiede se ritenga di essere lui il capo del futuro governo.



"Sarà una presidenza di cambiamento non per le forze politiche ma per i cittadini italiani. Questo palazzo ha rappresentato la casta per decenni e adesso avremo un presidente che rinuncerà al doppio stipendio, taglierà i vitalizi e non ci saranno ghigliottine notturne". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio al Tg1 parlando della Camera guidata da Roberto Fico.