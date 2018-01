Dagli atleti ai giornalisti, i volti noti tra i candidati

Giornalisti, atleti, avvocati e personaggi in passato al centro della cronaca. La politica arruola i volti noti per le prossime elezioni politiche.

Nello sport, spicca il nome di Domenico Fioravanti, due volte medaglia d'oro nel nuoto alle Olimpiadi Sydney, che sarà candidato il 4 marzo alle elezioni politiche con il movimento 5 stelle. Fioravanti sarà in lizza in un collegio uninominale in Piemonte.

La giornalista e scrittrice Francesca Barra sarà la candidata del Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera. Barra, compagna dell'attore Claudio Santamaria, nei mesi scorsi è stata protagonista di una vicenda originata da alcuni commenti postati su Facebook da un dipendente della Regione Basilicata, a cui lei e il suo compagno hanno reagito duramente.

Sembra certa la candidatura al Senato, per Forza Italia in Lombardia, di Adriano Galliani, ex ad del Milan. Una scelta ormai diventata quasi certa dopo le dimissioni dello stesso Galliani dalla carica di presidente di Mediaset Premium, qualche giorno fa.

Lucia Annibali, l'avvocatessa sfregiata dall'acido e donna-simbolo della battaglia contro il femminicidio, sarà candidata per il Pd nell'uninominale a Parma.

Il comandante Gregorio De Falco, celebre per il duro colloquio telefonico con Francesco Schettino la notte della tragedia della Concordia, capolista con M5S a Livorno per i proporzionali.

Giulia Buongiorno, avvocatessa storica di Andreotti ma anche conosciuta per il suo impegno per i diritti e la tutela delle donne, è candidata per la Lega all'uninominale. Di lei, Salvini ha detto che "sarebbe bello" averla come ministro della Giustizia.