Il Pd schiera una scienziata contro Di Maio

Una giovane scienziata che "profuma di premio Nobel" per la fisica, potrebbe essere schierata dal Pd nel collegio di Pomigliano contro il leader di M5s Luigi Di Maio. E' quanto trapela dala sede nazionale dei Dem dove si stanno discutendo le candidature nei collegi uninominali.



La possibile candidata è Annalisa Allocca, 33 anni, ricercatrice dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare, salita agli onori delle cronache lo scorso ottobre dopo l'assegnazione del Nobel per la Fisica ad alcuni scienziati per le loro osservazioni sulle onde gravitazionali. Allocca (come il suo collega napoletano Antonio Perreca) fa parte del team di fisici del programma Virga, l'interferometro laser che permette di osservare le onde gravitazionali. "Contro il re dei congiuntivi - ironizza una fonte Dem - schieriamo una scienziata che profuma di Nobel".