Fontana, mi dolgo espressione sbagliata

(ANSA) -MILANO, 17 GEN - "Ho usato un'espressione sbagliata e di questo mi dolgo": Attilio Fontana, candidato presidente della Lombardia per il centrodestra, è tornato così a parlare delle polemiche per il suo uso dell'espressione 'razza bianca' a Rrt 102.5.

Si è trattata di "un'espressione infelice" ha ammesso, anche se "credo che questa immigrazione incontrollata rischi di creare gravi problemi in futuro al nostro Paese. Questo - ha aggiunto - è quello che volevo dire".