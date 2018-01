Vaccini, Di Battista a presidio per figlio: 'Scene da terzo mondo'

"Sento parlare di vaccini, sento la Lorenzin e Zingaretti ergersi a paladini morali e oggi, da padre che voleva vaccinare suo figlio, ho assistito a una scena da terzo mondo". Lo afferma su facebook Alessandro Di Battista in un video girato questa mattina da un presidio per le vaccinazioni a Prati.

"Sento che il M5S è contro i vaccini, tutte fake news, io sono qui per vaccinare mio figlio ma il presidio aperto per vaccinarsi senza prenotazione dalle 7.30 alle 11.30, con ultimo accesso alle 11.15 in realtà non ti vaccina: non c'è personale. Ti devi prenotare e se ti prenoti oggi la prima vaccinazione che puoi fare è a luglio".

"E allora le persone vengono qui molto presto, magari alle 5, perché fanno 20 vaccinazioni al giorno. E' una situazione da terzo mondo, sconvolgente e la Lorenzin si permette di attaccare i 5 Stelle, questi hanno sventrato la sanità, hanno reso molto difficili le vaccinazioni pediatriche", attacca Di Battista, parlando di "persone accampate. C'era una persona in tutta la sala, ed è responsabilità della politica".