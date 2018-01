Elezioni: Vecchioni a Orietta Berti, Pd ti chiede scusa

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - C'era anche il cantautore Roberto Vecchioni al teatro Franco Parenti di Milano per l'evento organizzato dal Pd a sostegno della candidatura di Giorgio Gori alla presidenza della Regione Lombardia. A margine degli interventi Vecchioni ha voluto scherzosamente chiedere scusa alla collega Orietta Berti, che è stata oggetto di un esposto all'Agcom, presentato dal deputato dem Sergio Boccadutri, per avere espresso le sue intenzioni di voto per il Movimento 5 stelle. "Orietta tutto il Pd unito attraverso la mia voce, e tu mi conosci e sai che sono sincero, ti chiede scusa - ha detto Vecchioni interpellato dalla stampa sulla vicenda -. È una cosa importante, Orietta è una persona straordinaria, un personaggio notevole. La amo". (ANSA).