Papa riceve governatore Zingaretti e sindaca Roma Raggi

Papa Francesco, in due udienze separate, ha ricevuto stamane a Palazzo apostolico gli amministratori di Roma e del Lazio per il tradizionale incontro di inizio d'anno: il primo ad essere ricevuto è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, quindi è andata in udienza il sindaco di Roma Virginia Raggi.

"E' stato un incontro cordiale. È sempre un'emozione parlare con il Santo Padre - ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo l'udienza con Papa Francesco -. Abbiamo discusso dell'importanza dei temi dell'inclusione e della partecipazione in modo che nessuno rimanga indietro o sia lasciato solo. Per questo è fondamentale valorizzare il senso di comunità, ricostruire i legami in un'ottica di reciproca solidarietà e rispetto".