Pensioni, Salvini tiene il punto: 'Via Fornero. Cav?Troveremo intesa'

Si dibatte ancora nel centrodestra sulla questione dell'abolizione della Legge Fornero, così come sul Jobs act (con il presidente degli industriali Vincenzo Boccia che invita a non cancellarlo). "La Legge Fornero - ribadisce a 'Circo Massimo' su Radio Capital Matteo Salvini - è sbagliata e va cancellata".

Il leader leghista si dice comunque ottimista sulla possibilità di trovare un'intesa con Berlusconi. A chi gli chiede se pensa di potersi mettere d'accordo con Berlusconi sull'abolizione della riforma delle pensioni, infatti, il leader leghista replica: "Assolutamente sì".

Salvini ribadisce di credere necessaria la revisione dei paletti dell'età pensionabile: "Su questo non scherziamo. Stanno lavorando in questi minuti per un patto davanti agli elettori. Se ci sono altri Berlusconi che vogliono lavorare fino a 95 anni, glielo permetti. Non obbligo nessuno a mollare il lavoro, se uno è in gamba e ha voglia. Ma tu dopo 41 anni di lavoro hai maturato il diritto a riavere indietro i tuoi soldi. Il numero è 41". "Berlusconi - prosegue Salvini - dice 'ne cancelleremo gli aspetti negativi'. Fatto salvo che gli aspetti positivi neanche li ho trovati, facciamo che io per buon senso, per dialogo, per voglia di trovare un accordo, dica: 'va bene, cancelleremo gli aspetti negativi della Legge Fornero'. Ci mettiamo lì nero su bianco e chiedo a Berlusconi: mi trovi un aspetto positivo e sono pronto a cambiare idea".

Intanto, in una intervista al 'Corsera', Salvini chiude ad accordi con M5s: 'Troppo volubili, no a patti'.

Mentre, dalle colonne del 'Foglio', Roberto Maroni va all'attacco. 'Salvini si è comportato da stalinista'.