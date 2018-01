Di Maio, cancellare 400 leggi primo anno

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - "Non ho nessun problema a dire che sono entrato in Parlamento convito che per ogni problema servisse una legge. Ne esco con la convinzione che questo è un paese non ostaggio della burocrazia ma delle leggi": lo ha detto il candidato premier del M5S Luigi Di Maio durante un incontro sulla semplificazione amministrativa in cui ha annunciato il lancio del sito Internet leggidaabolire.it "dove tutti potranno proporre una legge da abolire", collegato al progetto di cancellare 400 leggi, ha ribadito, "con unico atto".