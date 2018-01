Bersani a M5s, più antifascismo

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Di Maio dovrà pur parlare con qualcuno. Se vuole parlare con noi, nell'ipotesi che voglia, verrà con un po' più di antifascismo, con un ripensamento sullo ius soli e così via, perché con meno di questo noi non parliamo con nessuno. Se invece si parla di questo noi, alternativi alla destra, siamo pronti a confrontarci anche coi 5 Stelle. Tutto qua. Il resto sono battute estemporanee da campagna elettorale".

Così Pier Luigi Bersani, in un'intervista a Radio Radicale, alla domanda su una possibile alleanza con M5S dopo le elezioni.