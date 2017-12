Berlusconi, M5S pericolo per democrazia

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il M5S rappresenta un voto di dispetto e protesta: loro sono un vero pericolo per la nostra democrazia". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Coffee Break su La7.

"Sono impreparati, incapaci, pauperisti e non avendo nulla hanno invidia particolare verso chi ha: il ceto medio, gli imprenditori che producono ricchezza. Un'invidia che si trasforma in odio", conclude.